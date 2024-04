Cantieri lavoro ad Agrigento, Democrazia Cristiana: “Occasione sprecata”

“Gli Uffici sono allo sbando e la conseguenza è che perdiamo finanziamenti. Potevamo avviare almeno 30 cantieri lavoro ma nulla, il Comune di Agrigento arriva sempre tardi e non ha neanche la piattaforma Caronte in regola”. Lo dichiara il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento.

I consigliere Dc proseguono: “Nello specifico il bando delle regione era un bando a sportello, il che vuol dire che chi prima risponde più alto è in graduatoria, inoltre avevano precedenza i Comuni non inadempienti sulla piattaforma Caronte. Ebbene il Comune di Agrigento è sia inadempiente sulla piattaforma che ritardatario avendo inviato la domanda dopo 4 giorni dall’ apertura del bando. Se l’Amministrazione prestasse attenzione ai bandi, li leggesse e desse un indirizzo politico chiaro agli Uffici, eviteremmo di perdere finanziamenti soprattutto in favore delle fasce più deboli. Anche su questo presenteremo una interrogazione per vigilare sull’operato dell’Amministrazione.”