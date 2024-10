Capodanno ad Agrigento, al via procedura esplorativa per acquisire proposte artistiche

Il Comune di Agrigento ha avviato una procedura esplorativa per l’acquisizione di proposte artistiche relative all’organizzazione della manifestazione di Capodanno 2024/2025, che si svolgerà in Piazza Pirro Marconi (nota come Piazza Stazione) dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 3:00 del 1° gennaio 2025. L’evento rivestirà un’importanza speciale poiché segnerà l’inizio dell’anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura 2025. Per questo motivo, il programma dovrà avere un forte impatto mediatico, coinvolgendo televisioni e radio a livello nazionale e internazionale, e dovrà prevedere una campagna promozionale estesa per tutto il mese di dicembre.

L’amministrazione comunale invita gli operatori del settore interessati a presentare una proposta artistica entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2024. Le proposte dovranno includere una serie di servizi necessari per la realizzazione dell’evento, tra cui la fornitura di strutture tecniche, personale di sicurezza e vigilanza, servizi promozionali e la partecipazione di artisti di fama nazionale ed internazionale.

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, spiega: “La manifestazione di Capodanno 2024/2025 non sarà solo un evento di grande festa, ma il punto di partenza per un anno storico per la nostra città, che celebrerà Agrigento come Capitale Italiana della Cultura. Al momento non abbiamo definito un budget specifico per il concerto, poiché siamo ancora in costante ricerca di risorse economiche. Questo ci permetterà non solo di garantire un evento di alto profilo, ma anche di allestire la città con le luminarie e di realizzare iniziative collaterali che arricchiranno l’atmosfera natalizia e festiva. Invitiamo quindi gli operatori del settore a presentare proposte innovative e artisticamente rilevanti, che contribuiranno a rendere memorabile questo importante appuntamento, proiettando Agrigento sulla scena culturale nazionale e internazionale.”

E il Sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, afferma: “Il Capodanno 2025 sarà un momento simbolico per la nostra comunità, segnando l’inizio di un anno straordinario per Agrigento come Capitale Italiana della Cultura. Questo evento di piazza non sarà solo un’occasione di festa, ma rappresenterà un’opportunità per promuovere la nostra identità e le nostre tradizioni in tutto il mondo. Lavoriamo affinché Agrigento sia protagonista di una grande rinascita culturale, e auspichiamo che ogni cittadino e ogni visitatore possa sentirsi parte di questo percorso. Invito tutte le realtà artistiche e culturali a partecipare a questa iniziativa con entusiasmo e creatività, contribuendo con proposte innovative e capaci di valorizzare il nostro patrimonio.”

Le proposte, complete di tutti i requisiti richiesti, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it e, per conoscenza, all’indirizzo ufficio.cultura@comune.agrigento.it, con oggetto “Proposta artistica Capodanno 2025”.

Per maggiori informazioni, si invita di consultare l’avviso completo al seguente link https://servizionline.comune.agrigento.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio?anno=2024&numero=4945