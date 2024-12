Capodanno ad Agrigento, l’assessore Lisci: “io non so nulla, ma qualcosa bolle in pentola”

Mancano ormai pochissimi giorni alla fine dell’anno e mentre in tutte le città italiane, è stato stilato un calendario con le iniziative legate alla notte di Capodanno, ad Agrigento che allo scoccare della mezzanotte sarà “Capitale italiana della cultura 2025”, ancora è tutto un work in progress.

“Io personalmente non so nulla, non so cosa ha deciso la giunta, ma qualcosa bolle in pentola. Sarà una sorpresa”, ha detto l’assessore al bilancio del comune di Agrigento, Patrizia Lisci a margine della conferenza stampa che si è svolta nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello in presenza del deputato Pisano per parlare dello sblocco di tre milioni di euro da utilizzare per il decoro urbano della città dei templi, in vista di Agrigento 2025.