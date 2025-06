Carenza di personale in Polizia, il Siulp e Siap chiedono più unità al Ministero

“Grave carenza di personale in forza alla Polizia di Stato nella provincia di Agrigento. Nonostante le ripetute richieste di rinforzo, concretizzatesi con l’assegnazione di un esiguo numero di agenti di 10 unità, rimane insufficiente la “risposta” ottenuta a livello dipartimentale a fronte delle reali esigenze evidenziate”, dichiarano in una nota le Segreterie Provinciali SIULP e SIAP.

“La sicurezza del cittadino, comunque garantita dall’attenzione espressa dal Signor Questore di

Agrigento e di conseguenza da parte del personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia,

merita ancor più rispetto e considerazione. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente al fine di garantire sicurezza sul territorio e presenza negli Uffici amministrativi al servizio dei cittadini, si vedono impegnati su più fronti ricoprendo incarichi e mansioni che normalmente dovrebbero essere assolti con la presenza di un numero ben superiore da quello oggi esistente, soprattutto nei Commissariati di PS dislocati sul territorio, quest’ultimi particolarmente sofferenti.

Si ribadisce con fermezza che l’assenza di qualsiasi potenziamento è sinonimo di mancanza di

rispetto per i cittadini e per gli operatori di polizia che ogni giorno rischiano la vita”, dichiara il sindacato di Polizia.

“È necessaria una riflessione seria e concreta su un problema che dovrebbe essere di interesse

comune. Per tali ragioni, il Segretario Provinciale Generale SIULP Salvatore Alonge ed il Segretario

Generale Provinciale SIAP Maurizio Dell’Arte, si faranno portavoce, ancora una volta, attraverso le

rispettive segreterie nazionali, al fine di dare degno rilievo all’evidente carenza di personale e

ripristinare condizioni dignitose di lavoro e di sicurezza per il personale della Polizia di Stato e per i

cittadini”.