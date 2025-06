Ordina il caffè al bar e si accascia a terra, morto settantenne a Naro 

Aveva appena ordinato un caffè al bar nella centralissima piazza Garibaldi, a Naro. Neanche il tempo di sorseggiarlo che – improvvisamente – ha accusato un malore accasciandosi a terra. Non c’è stato niente da fare per un settantenne del posto, stroncato da un infarto. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno provato a rianimarlo in strada ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Infarto fulminante, probabilmente. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della locale stazione.