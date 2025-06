Agrigento e Racalmuto ospitano il convegno “Costituzione e paesaggio attraverso l’opera di Emilio Sereni”

Prende il via un importante convegno intitolato “Costituzione e paesaggio attraverso l’opera di Emilio Sereni”, che si svolgerà tra Agrigento e Racalmuto il 20 e 21 giugno 2025. L’evento intende offrire una riflessione approfondita sul rapporto tra tutela del paesaggio, diritti costituzionali e sviluppo sostenibile, alla luce del pensiero di Emilio Sereni, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano.

Emilio Sereni, agronomo, storico e politico, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio del paesaggio agrario italiano, interpretandolo come espressione viva della cultura, del lavoro e dell’identità di un popolo.

La sua opera fornisce strumenti preziosi per comprendere come la Costituzione italiana – in particolare l’art. 9 – riconosca nel paesaggio un bene comune da proteggere e valorizzare. Il convegno esplorerà l’attualità del pensiero di Emilio Sereni in un contesto segnato da sfide ambientali e trasformazioni territoriali, offrendo un’occasione per riscoprire il valore civile, culturale e politico del paesaggio.

L’evento è promosso da ANPI, Istituto Alcide Cervi, Centro Culturale Pier Paolo Pasolini e Legacoop Sicilia. Gode inoltre del patrocinio del Comune di Racalmuto, Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali, Associazione ex Parlamentari, Polo Universitario di Agrigento Dipartimento di Architettura, Parco della Valle dei Templi, Casa Sciascia, Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi, Ordine degli Architetti, Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, FAI-Giardino della Kolymbethra.

Interverranno relatori di spicco, tra cui: Rossano Pazzagli (UNIMOL), Giuseppe Barbera (UNIPA), Anna Sereni (UNIKORE), Gabriella Bonini (co-curatrice della pubblicazione “Il paesaggio agrario italiano da Emilio Sereni ad oggi”), Giuseppe Lo Pilato (FAI-Giardino della Kolymbethra), Francesco Sottile (UNIPA) e Filippo Parrino (Legacoop Sicilia), Federico Butera (POLITECNOMILANO).

Il Convegno sarà coordinato da Chiara Visentin, Responsabile scientifico Biblioteca E. Sereni dell’Istituto A. Cervi.

Programma dell’evento:

Venerdì 20 giugno 2025 – Agrigento, ore 20.00 – Scaro Cafè I giovani incontrano Casa Cervi: Testimonianze di memoria e resistenza. Sabato 21 giugno 2025 – Racalmuto, ore 9.00/13.30 – Fondazione Leonardo Sciascia Convegno e Tavola rotonda: “Costituzione e paesaggio attraverso l’opera di Emilio SERENI”. Sabato 21 giugno 2025 – Agrigento, ore 17,30 Visita di Studio del paesaggio della Valle dei Templi:Il Bosco di mandorli lungo il Cardo. Incontro con i protagonisti del progetto DIODOROS. Il giardino della Kolymbethra.

Saranno presenti anche Calogero Bongiorno, Sindaco di Racalmuto; Gino Alaimo, Vice Presidente dell’Associazione ex Parlamentari; Angelo Lauricella, Presidente ANPI; Maurizio Masone, Presidente del Centro Culturale Pier Paolo Pasolini; e Albertina Sollani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

Agli interventi seguirà una Tavola Rotonda coordinata dal prof. Giuseppe Barbera, alla quale parteciperanno: Valeria Scavone (Dipartimento di Architettura – Polo Universitario di Agrigento), Roberto Sciarratta (Direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi), Maria Giovanna Mangione (dell’Ordine degli Agronomi e dottori forestali), Rino La Mendola (dell’Ordine degli Architetti), Guido Bissanti (del Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi), Vincenzo Castronovo (Comandante Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento), Francesco Aiello (Sindaco di Vittoria).

L’evento è stato pensato in occasione dell’80° (1945-2025) Anniversario della Liberazione e della ricostituzione della Legacoop in Sicilia.