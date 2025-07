Carenza di sangue, ottimi risultati per la raccolta a San Leone

Si è rivelata una vera e propria festa della solidarietà la “Maratona del Dono” che si è svolta ieri al Piazzale Giglia a San Leone. Due autoemoteche ADAS Agrigento hanno sostato dalle 8 alle 20 per permettere la raccolta di sangue intero con lo scopo di far fronte alla attuale grave carenza di sangue che si sta verificando negli ospedali Siciliani in questo periodo estivo.

L’iniziativa ha avuto ottimi risultati: 22 donazioni effettive e, ancora più importante, 52 predonazioni di aspiranti nuovi donatori che si sono sottoposti all’esame preliminare per l’idoneità al dono. Sono stati inoltre effettuati screening e monitoraggio dei parametri vitali e glicemia su 98 persone con l’aiuto dei volontari dell’Ordine di Malta Agrigento.

“Ringraziamo i donatori e gli aspiranti tali per la partecipazione e generosità, si ringraziano inoltre per la collaborazione Roberto Amodio Presidente della Lega Navale Agrigento e Giuseppe Gelo capogruppo CISOM e tutti i diportisti del porticciolo di San Leone (AG) nonché tutto il personale sanitario Adas e i volontari ADAS”; si legge in una nota dell’associazione agrigentina.