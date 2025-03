Carnevale a Giardina Gallotti, Aps Rinascita: “il lavoro di squadra fa avverare i sogni”

Si è tenuta stamattina a Giardina Gallotti la sfilata di carnevale con il Carro allegorico “Jannick Sinner e la racchetta magica” e i gruppi di ballo “break” e il ” caos del clan” accompagnati dalle classi della scuola Anna Frank della frazione di Agrigento.

“Siamo soddisfatti della riuscita dell’ evento che ha avuto inizio giorno 1 Marzo e terminerà domani 4 Marzo con la sfilata finale con una grande partecipazione della comunità. Il tutto si è svolto nella massima sicurezza grazie alla polizia municipale e alle forze dell’ordine”, dichiara in una nota l’associazione Aps Rinascita. “Eventi come questi rendono vivo il nostro quartiere, e vogliamo rendere, i giovani e i meno giovani orgogliosi di vivere a Giardina Gallotti” ha continuato l’associazione. “La scelta del tema del carro Sinner campione mondiale di Tennis, vuole essere anche un modo per promuovere lo sport verso i più piccoli, essendo certi che praticare attività sportiva migliori la qualità della vita fin dall’infanzia”.