Celebrata ad Agrigento la Giornata nazionale del responsabile unico del progetto

“Complimenti ad ASSORUP e, in particolare, all’ambasciatore agrigentino Gigi Mallia, per l’organizzazione di un evento nazionale, che ci ha offerto l’opportunità di condividere, con gli addetti ai lavori, le modifiche necessarie per superare alcune criticità del Codice dei contratti, tenendo conto delle proficue misure già adottate in Sicilia con la legge 12. Aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani di talento e alle strutture professionali medio-piccole – prosegue Rino La Mendola – rilanciando i concorsi di progettazione a due fasi ed eliminando i requisiti di accesso alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di tipo quantitativo, come il fatturato maturato dai concorrenti negli ultimi anni; eliminare nuovi articoli introdotti dal correttivo, che prevedono addirittura la revisione del progetto dopo la verifica, la validazione e l’appalto dei lavori, nella consapevolezza che tali dispositivi finirebbero per alimentare contenziosi, rallentando l’esecuzione dei lavori”.

Sono queste le criticità del nuovo Codice dei contratti, come modificato dal decreto correttivo, esposte dal presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, nel corso dell’incontro organizzato ieri da ASSORUP e svoltosi ad Agrigento, nell’aula consiliare del Comune, in videocollegamento con il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), con il Presidente dell’ANAC Giuseppe Busia e con i relatori di analoghi incontri tenuti, per iniziativa di ASSORUP, su tutte le Regioni italiane.

Nel corso dell’incontro, organizzato e presentato dall’ambasciatore locale di ASSORUP, Gerlando Mallia e coordinato dall’ambasciatore ASSORUP di Palermo, Gianni Rizzari, hanno relazionato, per le professioni, Rino La Mendola, nella qualità di presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento e di coordinatore del dipartimento Lavori Pubblici della Consulta regionale degli Architetti; per ANCE-Agrigento, l’imprenditore Nicola Costanza e Gaetano Laudani, ingegnere capo del Genio civile di Catania.

“Formulo i miei complimenti ad ASSORUP e, in particolare all’ambasciatore di Agrigento Gigi Mallia – afferma Rino La Mendola – per avere organizzato un incontro di straordinaria importanza che ci ha consentito di focalizzare le criticità del nuovo Codice dei contratti e di condividere, con gli addetti ai lavori, le soluzioni per il loro superamento da suggerire al legislatore nazionale, tenendo in considerazione anche le riforme innovative già proficuamente lanciate dalla Regione Siciliana con la legge 12 dello scorso 12 ottobre 2023. L’Ordine degli Architetti – conclude La Mendola – si rende disponibile a organizzare altri incontri di formazione e aggiornamento professionale con ASSORUP, coinvolgendo i dirigenti delle stazioni appaltanti di tutti gli enti pubblici della provincia di Agrigento”.