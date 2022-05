Chiara Ferragni, dopo Sciacca.. visita obbligatoria alla Valle dei Templi

Prosegue il tour di Chiara Ferragni in Sicilia tra feste di lusso e shooting fotografico.

L’influencer, in queste ore ospite del Verdura Resort di Sciacca, si è dedicata al lavoro; non solo occhiali da sole, ma anche abbigliamento, make-up, e accessori per la spiaggia il tutto ovviamente caratterizzato dall’inconfondibile marchio con l’occhio azzurro.

Oggi la Ferragni insieme allo staff del resort, e alla troupe di lavoro, si è dedicata ad un pomeriggio di relax all’interno del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Non potevano mancare la foto di rito ai piedi del Tempio della Concordia e di Icaro.