Ciclismo, torna ad Agrigento la “Coppa Italia Giovanile XCO”

Agrigento, domenica 23 aprile, ospiterà per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa manifestazione sportiva nazionale di “Coppa Italia Giovanile XCO”. Ad organizzare l’evento, ormai tappa fissa di Coppa Italia, sarà ancora una volta la scuola di Ciclismo nella Valle della ASD Racing Team Agrigento, con il contributo del Comitato Regionale F.C.I. Sicilia e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e Turismo Regione Sicilia.

Si partirà la mattina del sabato 22 alle ore 11,00 con la conferenza stampa seguita dal ballo dei ragazzi della Scuola di Folklore e tradizioni Popolari “Fiori del Mandorlo”, nel pomeriggio spazio alla prova percorso e verifiche. La domenica mattina dalle ore 8,00 si entrerà nel vivo della manifestazione. Anche quest’anno grande partecipazione da parte dei rappresentanti di 20 regioni con i rispettivi Comitati regionali, per un totale di circa trecento atleti del panorama Nazionale e Regionale che si daranno battaglia per il titolo di società. Il percorso disegnato magistralmente dal Direttore Organizzativo Fuoristrada Totò D’Andrea ha un’altimetria di 150 metri ed una lunghezza di 3,500 Km, il tracciato rispetto alle precedenti edizioni ha subito delle piccole varianti che lo rendono ancora più tecnico. La partenza lancio avverrà sull’asfalto della S.P. 4 alle spalle del prestigioso tempio di Giunone, poi gli atleti inizieranno il percorso tecnico in fuoristrada su area boschiva dell’ente Parco Archeologico e Forestale.

Presenti le autorità istituzionali regionali e il Presidente Nazionale della F. C. I Cordiano Dagnoni accompagnato dai componenti della struttura tecnica Nazionale Paolo Zanesi e Ignazio Saia. Già dal venerdì sarà presente per la visione del percorso e per uno stage con il ragazzi Siciliani il tecnico Nazionale Mirko Celestino.