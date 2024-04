“Cineforum sotto le stelle”, la proposta della consulta giovanile in collaborazione con il Comune di Agrigento

Il Comune di Agrigento, in collaborazione con la Consulta Giovanile, ha presentato al Dipartimento Regionale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Servizio “Politiche della Famiglia e Giovanili”, ha presentato istanza di contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Cineforum sotto le stelle”.

Il progetto, che troverebbe copertura finanziaria dal fondo straordinario previsto dalla L.R. n. 3/2024 rivolto alle Consulte Giovanili e Femminili per realizzare interventi e programmi con finalità sociali, mira a promuovere la cultura e il dibattito sociale attraverso proiezioni cinematografiche all’aperto seguite da momenti di discussione. L’idea nasce dalla volontà della Consulta Giovanile, accolta dall’Amministrazione con determinazione della Giunta Comunale n. 59/2024, di coinvolgere attivamente i giovani nella vita sociale e culturale della nostra città.

L’idea inoltre di realizzare il “Cineforum sotto le stelle” nei pressi di Piazza Ravanusella è particolarmente significativa, considerando che quest’area è stata oggetto nel 2023 di importanti interventi di riqualificazione da parte dell’Amministrazione Comunale e che oggi, grazie alla collaborazione di cittadini e attività commerciali, rappresenta un vero e proprio polo di numerose iniziative culturali e sociali.

“Desidero ringraziare il Sindaco, Francesco Miccichè, per il suo sostegno e la sua fiducia, nonché la Consulta Giovanile per la preziosa collaborazione e l’impegno profuso anche per la presentazione di questa proposta.

Il nostro obiettivo è quello di offrire ai giovani agrigentini un’opportunità di continua crescita culturale e di partecipazione attiva alla vita della comunità, confidando che, seppur di piccola entità, progetti come il “Cineforum sotto le stelle” possano diventare un punto di riferimento per la promozione della cultura e del confronto sociale nella nostra città.

L’occasione è sempre utile per invitare tutti i giovani e i cittadini di Agrigento a sostenere e promuovere queste iniziative e a contribuire con le loro idee ed il loro entusiasmo alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva e dinamica”, dichiara l’assessore Costantino Ciulla.