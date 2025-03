Cittadini e associazioni insieme per riqualificare il quartiere Vallicaldi

Portata a termine la prima tappa del processo di rigenerazione di Vallicaldi, quartiere del centro storico di Agrigento. Nel corso della giornata di domenica, i ragazzi dell’associazione Local Impact e di Scaro Caféhanno lavorato, insieme a cittadini e volontari, raccogliendo rifiuti, decespugliando, potando le aiuole e sistemando l’area verde del Cortile Tumminelli. I rifiuti rimossi saranno prelevati e smaltiti dall’Azienda incaricata nella giornata di lunedì.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Coltivare Legami: orto e compostaggio di comunità”, progetto finanziato dal Sicily Environment Fund che mira a promuovere la cittadinanza attiva per la transizione ecologica. L’associazione Local Impact, in collaborazione con Rifiuti Zero Sicilia, promuoverà la creazione di un orto urbano e di un sistema di compostaggio di comunità, trasformando un’area degradata e abbandonata in un laboratorio dove sperimentare pratiche di cittadinanza attiva e di economia circolare, come la riduzione dei rifiuti e la trasformazione della frazione organica in risorsa.

Durante l’assemblea svoltasi a margine della giornata di pulizia, i partecipanti hanno espresso l’intenzione di dar vita a Scaro Community, un comitato di quartiere che si faccia interprete e promotore degli interessi dei residenti e degli esercizi commerciali del quartiere di Ravanusella e Vallicaldi. Nei giorni scorsi, Local Impact ha promosso una raccolta firme dei residenti al fine di segnalare al Comune il dissesto del manto stradale e la mancanza di illuminazione pubblica. L’obiettivo è ridar vita e restituire il quartiere ad Agrigento.