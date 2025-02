Colpi di piccone sull’auto di un professionista, raid vandalico o intimidazione?

Spiacevole sorpresa per un libero professionista agrigentino che, al momento di riprende l’auto, l’ha ritrovata danneggiata. Chi ha agito, probabilmente, ha utilizzato un attrezzo da lavoro, forse un piccone. È accaduto nella zona del Quadrivio Spinasanta.

L’uomo, dopo aver fatto la scoperta, ha chiamato le forze dell’ordine denunciando l’accaduto. E non è ancora del tutto chiaro se il gesto sia riconducibile ad un raid vandalico o se, invece, possa essere una diretta intimidazione al professionista. Al via le indagini per scoprirlo.