Colpi di pistola a Villaseta, 20enne arrestato per tentato omicidio 

Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un ventenne ritenuto l’autore dell’intimidazione a colpi di pistola avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere di Villaseta. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di tentato omicidio, minacce aggravate e violazione della misura cautelare. Il gip ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere. I poliziotti lo hanno rintracciato in provincia di Caltanissetta.

L’indagato, secondo quanto ricostruito, avrebbe sparato cinque colpi di pistola all’indirizzo di un’abitazione di un sessantenne, anche lui noto alle forze dell’ordine: quattro colpi hanno centrato il portone mentre un altro la finestra. Gli investigatori stanno indagando per ricostruire il movente che potrebbe essere riconducibile a questioni di natura privata. Il giovane, subito dopo gli spari, era stato individuato e sottoposto allo stub, l’accertamento che serve a rilevare l’eventuale traccia di polvere da sparo. Gli esiti si conosceranno nei prossimi giorni.