Agrigento

Colpi di pistola a Villaseta, 20enne arrestato per tentato omicidio 

L’indagato, secondo quanto ricostruito, avrebbe sparato cinque colpi di pistola all’indirizzo di un’abitazione di un sessantenne, anche lui noto alle forze dell’ordine

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un ventenne ritenuto l’autore dell’intimidazione a colpi di pistola avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere di Villaseta. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di tentato omicidio, minacce aggravate e violazione della misura cautelare. Il gip ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere. I poliziotti lo hanno rintracciato in provincia di Caltanissetta

L’indagato, secondo quanto ricostruito, avrebbe sparato cinque colpi di pistola all’indirizzo di un’abitazione di un sessantenne, anche lui noto alle forze dell’ordine: quattro colpi hanno centrato il portone mentre un altro la finestra. Gli investigatori stanno indagando per ricostruire il movente che potrebbe essere riconducibile a questioni di natura privata. Il giovane, subito dopo gli spari, era stato individuato e sottoposto allo stub, l’accertamento che serve a rilevare l’eventuale traccia di polvere da sparo. Gli esiti si conosceranno nei prossimi giorni. 

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