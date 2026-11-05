Sparatoria contro padre e figlio per un debito di droga, 3 fermi

Un debito di poche decine di euro per l’acquisto di droga sarebbe all’origine della spedizione punitiva culminata con una sparatoria ai danni di padre e figlio, la sera del 2 novembre a Pachino, nel Siracusano. Il Gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo di tre uomini di 46, 42 e 22 anni, tutti residenti a Pachino, disponendo per loro la custodia cautelare in carcere. I tre sono indagati, a vario titolo, per tentato omicidio, lesioni aggravate, tentata estorsione e porto illegale di arma da sparo. Il fermo era stato eseguito il 3 novembre dalla Squadra mobile di Siracusa, con il supporto del Commissariato di Pachino. Secondo la ricostruzione della Procura, uno dei due feriti, un giovane di 20 anni, avrebbe contratto un debito di poche decine di euro con un parente di una delle persone coinvolte, per l’acquisto di sostanza stupefacente.

Poco prima dell’aggressione, durante una telefonata, avrebbe comunicato di non essere in grado di saldare il debito. A quel punto, il creditore si sarebbe fatto accompagnare dagli altri due indagati sotto l’abitazione del giovane, con l’intenzione di costringerlo a pagare. Una volta arrivati, secondo l’accusa, uno degli uomini avrebbe intimato al ventenne di ripetere quanto dichiarato al telefono, tentando poi di colpirlo con un pugno, che il giovane sarebbe riuscito a schivare. Il padre, di 45 anni, sarebbe stato invece aggredito con un bastone dal parente del creditore e da altri giovani non ancora identificati. Nella ricostruzione accusatoria, uno degli indagati avrebbe quindi intimato a un complice di sparare. Quest’ultimo avrebbe esploso due colpi di pistola, raggiungendo padre e figlio in parti non vitali del corpo. Entrambi sono stati successivamente costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.