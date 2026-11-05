Agrigento, due giornate per ricordare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza

Il 15 e 16 novembre 2026, Agrigento celebrerà la Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada, un’iniziativa organizzata dall’AIFVS APS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, sede di Agrigento, per ricordare tutte le vittime della strada e promuovere una maggiore cultura della sicurezza e della prevenzione.

Il programma prenderà il via domenica 15 novembre con tre momenti commemorativi: alle ore 9.00, raccoglimento e deposizione dei fiori presso la Pietra monumentale di Villa Bonfiglio; alle ore 11.00, celebrazione eucaristica presso la Basilica B.V. Immacolata di Agrigento; alle ore 12.30, deposizione di una corona di fiori al monumento “Esserci o non esserci… basta un attimo”, presso Porta di Ponte, alla presenza delle Autorità istituzionali. A entrambe le celebrazioni sarà presente il soprano agrigentino Fiammetta Bellanca.

Lunedì 16 novembre, alle ore 9.30, si svolgerà un secondo momento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione stradale, nell’ambito del progetto nazionale “Zero Vittime”, con la presenza del Caravan “Azzurro” della Polizia di Stato e di rappresentanti delle istituzioni militari, sociali e politiche, presso l’I.S.S. “Nicolò Gallo”, in via Riccardo Quartararo (C.da Calcarelle).

Due giornate per ricordare chi ha perso la vita sulle strade, esprimere vicinanza alle famiglie e ribadire l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida, affinché tragedie simili possano essere evitate.