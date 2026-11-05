Revocata la riabilitazione a Totò Cuffaro, scatta nuova interdizione dai pubblici uffici 

Riabilitazione revocata e nuova interdizione dai pubblici uffici. Lo ha disposto il tribunale di Sorveglianza, accogliendo il ricorso del procuratore generale di Palermo Lia Sava, nei confronti di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana. La decisione, riportata dal quotidiano La Sicilia, è stata presa dopo l’ultima inchiesta su illeciti nella sanità siciliana nell’ambito della quale l’ex presidente ha patteggiato una condanna a 3 anni per corruzione e traffico di influenze. L’ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, in sostituzione di tre anni di reclusione, farà lavori di pubblica utilità sostitutivo presso l’Associazione ‘Casa del sorriso’, con sede a Monreale; inoltre in questi anni non potrà frequentare politici.