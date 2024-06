Contratto Collettivo Integrativo, l’amministrazione del Libero Consorzio incontra i sindacati

Svoltosi, questa mattina, presso la sala “Luigi Giglia” del Libero Consorzio comunale di Agrigento l’incontro tra l’Amministrazione, parte pubblica, presieduta dal segretario generale Pietro Amorosia e la componente sindacale divisa tra la parte Territoriale e la RSU, maggiormente rappresentative di GGIL, CISL, UIL. Ordine del giorno e’ stata la discussione sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2024. Presenti, tra la parte pubblica, i Dirigenti Antonietta Testone con la delega alle risorse umane e Fabrizio Caruana con delega al Bilancio unitamente alla responsabile del settore personale Natalia Viviano. L’incontro con la rappresentanza sindacale dell’Ente ha avviato la discussione sul Fondo salario accessorio 2024, delle somme riconosciute ai dipendenti dell’Ente sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative. Numerosi gli interventi dei dirigenti sindacali sul tema del salario accessorio per sollecitare la parte pubblica ad un riparto economico maggiore da distribuire ai dipendenti. A fine dibattito e’ stato raggiunta l’intesa tra la parte pubblica e la parte sindacale per l’individuazione di una somma per l’anno 2024 da destinare ai dipendenti dell’Ente, importo già individuate ed inserito nello strumento finanziario del Libero Consorzio Comunale.