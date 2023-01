Coperte per i meno fortunati, l’appello dell’Associazione “A servizio di ogni povertà”

A causa delle temperature particolarmente rigide moltissimi indigenti hanno bussato alle porte dell’associazione “A Servizio Di Ogni Povertà” per chiedere delle coperte.

“Lanciamo un appello pubblico indirizzato a privati cittadini, aziende, gruppi e chiunque voglia sposare questa causa solidale. Tutti coloro che volessero donare coperte nuove o usate purché in buone condizioni è invitato a contattarci o può portarle direttamente alla mensa in via Gioeni n.194 ad Agrigento negli orari di apertura (dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13,00)”, si legge in un post su facebook dall’associazione.