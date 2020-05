Coronavirus, un altro guarito ad Agrigento

“Oggi un’altra persona è guarita dal coronavirus ad Agrigento. Speriamo d’ora in poi di aprire sempre con buone notizie. Dobbiamo essere scrupolosamente attenti in questa fase di riavvio, soprattutto con le attività che verosimilmente dal 18 maggio saranno autorizzate a riaprire. Abbiamo chiesto come Comuni che ci vengano comunicate per tempo le nuove indicazioni sulle riaperture, così che ciascuna delle attività interessate possa in modo appropriato prepararsi e disporre gli adeguamenti di sicurezza necessari. In provincia il numero di positivi scende proprio per effetto del numero di guariti. In Sicilia i nuovi casi di positività al coronavirus in 24 ore sono 12. Una persona purtroppo è deceduta. Complessivamente in Italia 744 nuovi casi in un giorno. 179 morti, 14 in più di ieri. 1.401 guariti. Diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva. Prudenza e la ripresa sarà più rapida”.