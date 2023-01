Covid, Zappia (Asp Agrigento): “Contagi in aumento in provincia”

Primo appuntamento del 2023 con il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, per il consueto punto sulla situazione epidemiologica in provincia. “La situazione è in incremento e abbiamo un aumento dei casi considerevole”- dice il manager – “questo si vede anche dal numero dei tamponi positivi che sono arrivati al 40%.”

Zappia prosegue: “Il virus in queste settimane circola con più forza. In aumento anche i ricoveri in ospedale con tre pazienti in terapia intensiva e dieci nel reparto di medicina dell’ospedale di Ribera. La situazione è importante dal punto di vista della trasmissione. Si registra dunque un incremento fisiologico testimoniato da dati oggettivi.”

Il manager conclude: “Il dipartimento regionale ci dice che in Sicilia si registra il 26% in più di casi nell’ultima settimana e questo ci deve fare riflettere sugli atteggiamenti che dobbiamo portare avanti.”