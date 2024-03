Criticità alla viabilità tra Realmonte e Porto Empedocle, riunione in Prefettura

Presso il Palazzo del Governo di Agrigento, lo scorso 22 febbraio e 5 marzo si sono svolte due riunioni di fondamentale importanza per affrontare le criticità viabilistiche riguardanti in particolar modo gli ambiti territoriali ricadenti nei comuni di Realmonte e Porto Empedocle.

Durante questi incontri, presieduti dal Prefetto di Agrigento, dott. Filippo Romano, sono state discusse e analizzate in dettaglio le questioni riguardanti i viadotti Maddalusa e Ipsas, nonché le relative soluzioni di viabilità alternative per garantire un trasporto efficiente e sicuro per i residenti e i visitatori di Porto Empedocle e Realmonte.

Nel corso dei citati incontri si è approfonditamente esaminata la situazione critica dei tratti della SS115 che comprendono i viadotti Spinola, Re e Maddalusa, identificando le ricadute negative sulla viabilità dei comuni di Porto Empedocle e Realmonte a causa dei lavori in corso da parte di ANAS. Sono state analizzate le tempistiche dei lavori e le possibili soluzioni per migliorare la situazione attuale, inclusa la necessità di interventi sulle viabilità alternative.

All’esito delle riunioni, sono state prese importanti decisioni volte a risolvere le criticità individuate. Tra queste, l’impegno di ANAS a tentare di completare i lavori del viadotto Maddalusa entro un anno e nel mentre a migliorare la viabilità alternativa che interessa quell’area. Inoltre, sono state discusse le tempistiche dei lavori per i viadotti IPSAS, con un’attenzione particolare alla necessità di coordinamento con la Soprintendenza e gli organi regionali.

Le decisioni prese durante queste riunioni rappresentano un passo significativo verso la risoluzione delle criticità viabilistiche nell’area di Porto Empedocle e Realmonte. L’impegno congiunto delle autorità competenti, degli enti coinvolti e della comunità locale sarà fondamentale per garantire una viabilità sicura e efficiente.