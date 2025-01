Da Agrigento a Milano, Massimo Signorelli è il nuovo vicario della prefettura

Si è insediato presso la Prefettura di Milano il nuovo Viceprefetto Vicario, Massimo Signorelli che ha svolto le medesime funzioni presso la Prefettura di Agrigento. Lo rende noto la Prefettura di Milano.

Originario di Catania e già Vicario della Prefettura di Caltanissetta, Signorelli si era insediato ad Agrigento nel luglio del 2022 a fianco del prefetto Cocciufa; il neo vicario di Milano è stato trasferito a un mese dal rappresentante del governo Filippo Romano che è stato spostato a Vicenza.

Il dott. Signorelli, Viceprefetto dal 2016 ha prestato servizio presso le Prefetture di Venezia, Siracusa, Catania e Ragusa, ricoprendo in quest’ultima sede l’incarico di Capo di Gabinetto ed ha maturato significative esperienze in qualità di Commissario Straordinario presso i Comuni di Campobello di Mazara, Castrofilippo e Seminara sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di Componente della Commissione di Accesso presso il Comune di Bompensiere. Si è occupato, inoltre, di specifiche emergenze dei territori di riferimento attraverso appositi incarichi speciali conferitigli dai Prefetti.