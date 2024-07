Da Agrigento parte la campagna #Seguilasagoma, Fillea Cgil: “più tutela per gli operai che lavorano con temperature alte”

La sagoma del Presidente Schifani al centro della campagna di sensibilizzazione #SeguilaSagoma di Fillea Cgil Sicilia per chiedere, con un’ironia pungente, più tutela e più sicurezza per tutti gli operai edili che lavorano nei cantieri con le alte temperature. “Oggi lanciamo una campagna che intende informare e denunciare, al tempo stesso, rispetto al tema dell’emergenza caldo nei cantieri del settore costruzioni”. Così i segretari della Fillea Cgil Sicilia, Salvo Carnevale, Francesco Cosca, e Alfonso Buscemi che questa mattina si sono ritrovati davanti il cantiere nei pressi del Ponte Morandi ad Agrigento da dove è partita la campagna. “Oggi le domande le facciamo noi a Schifani, anche se da parte del Presidente della Regione non ci saranno risposte”, hanno continuato i segretari della Fillea Cgil Sicilia. La campagna da Agrigento, si sposterà a Caltanissetta e poi Enna, giungerà a Siracusa e Catania e si concluderà a Palermo.