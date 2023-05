Da Aosta ad Agrigento la “Staffetta dell’Umanità”

Avrà luogo domenica 7 maggio la “Staffetta dell’Umanità”, organizzata dal noto conduttore Michele Santoro ed alla quale anche i Pacifisti ed i Laici Comboniani agrigentini hanno aderito. La staffetta attraverserà l’Italia, da Aosta a Lampedusa, “per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”. È questo l’appello lanciato da Santoro, raccogliendo decine di firme, da padre Alex Zanotelli a Fiorella Mannoia e tanti altri e altre. Ad Agrigento, ad iniziare dalle ore 12:00, il percorso andrà da piazza Pirandello (Municipio), quindi via Atenea, viale della Vittoria, sino a piazza Cavour. “Invito tutte le persone di buona volontà a partecipare a questa camminata per dire forte: basta guerre” come afferma Angelo Piraneo, Laico Comboniano.