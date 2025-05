Play off Regionali Under 16, l’Akragas batte per 3 a 1 lo Sciacca soccer

Si è disputato allo Stadio Esseneto il ritorno dei play off Regionali Under 16, tra l’Akragas e lo Sciacca soccer.

I bianco azzurri, allenati dai tecnici Emiliano Bellavia e Dino De Rosa, si sono aggiudicati il match battendo i saccenti per 3 – 1, grazie alle reti di: Matteo Cipolla, Matteo Alcozer e Giorgio Pellitteri.

Ad assistere e a supportare i giganti under 16 circa 400 tifosi. Adesso si dovrà aspettare mercoledì prossimo per conoscere la squadra che affronteranno ai quarti di finali.