Furto in una azienda agricola di Menfi, danno per oltre 20 mila euro

Furto in una azienda agricola, di contrada “Finocchio” nelle campagne di Menfi. Portate via le caldaie elettriche e le batterie o accumulatori che stoccano l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. Danno che ammonta ad oltre 20.000 euro.

A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari dell’azienda agricola, alla quale non è rimasto altro da fare, che dare l’allarme, e recarsi dai carabinieri della Stazione di Menfi, per formalizzare denuncia, a carico di ignoti, per furto.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini.