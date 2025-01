Da oltre 20 giorni senza acqua, i residenti di via Manzoni chiamano i Carabinieri

E’ una crisi idrica senza precedenti. Lo sanno bene i residenti della via Manzoni di Agrigento che da oltre 21 giorni non ricevono una goccia d’acqua. Questa mattina, stanchi ed esasperati, hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri per segnalare le continue perdite d’acqua che impediscono l’arrivo dell’acqua nelle loro abitazioni.

“Siamo stanchi di questa situazione. Stanchi di vedere che l’acqua si perde per strada per le continue rotture alla rete idrica e noi siamo costretti, non solo a pagare bollette esose ma a rimanere senza acqua per oltre 20 giorni. Abbiamo effettuato varie segnalazioni ad Aica e nessuno si è degnato di venire a riparare il guasto. Adesso basta”. Questo lo sfogo di una residente in presenza dei militari dell’arma che dopo aver constatato la rottura hanno avvisato i tecnici Aica per affettuare in giornata la riparazione.

Nei mesi scorsi il problema era stato già segnalato ripetutamente, sia dai cittadini che dalle associazioni come Codacons, Mani Libere e Mareamico, che avevano denunciato la mancata attivazione di soluzioni alternative come i dissalatori mobili e l’inefficienza delle infrastrutture idriche.

Intanto in una nota il sindaco Franco Miccichè fa sapere che “il Comune di Agrigento compenserà delle bollette non ancora saldate all’Aica eseguendo, al posto dell’Aica stessa, degli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete idrica, riparando tutte le rotture segnalate quotidianamente dai cittadini”. (Le immagini video di ReportSicilia)