Decoro urbano e rispetto delle regole, l’assessore Cantone incontra titolari locali

Si è svolta questa mattina, presso i Locali della Polizia Locale di Agrigento, una riunione congiunta, che ha visto la presenza dell’Assessore alle Attività Produttive e Polizia Locale, Carmelo Cantone, dei funzionari del Suap, della Polizia Locale e di alcuni titolari di locali, bar e ristoranti della Città. Durante l’incontro, voluto dall’Assessore Cantone, si è discusso di decoro urbano, igiene e rispetto delle regole. “Ho voluto incontrare personalmente chi ogni giorno alzando la saracinesca del proprio locale, pur guadagnando, tra tante difficoltà, offre dei servizi alla città, per discutere di rispetto delle regole in termini di occupazione di suolo pubblico, decoro urbano ed igiene“, ha spiegato Cantone . “Non è intenzione di questa Amministrazione attuare politiche repressive, purchè la collaborazione sia reciproca. A questi imprenditori, ha aggiunto, ho offerto massima disponibilità da parte mia e degli uffici comunali preposti, purchè ci si attenga al rispetto dei regolamenti comunali vigenti, in materia di igiene ambientale, sicurezza pubblica, decoro urbano e occupazione del suolo pubblico“; ha concluso l’Assessore Carmelo Cantone.