“Diario di un trapezista”, Sigfrido Ranucci al teatro dell’Efebo di Agrigento

Sarà Sigfrido Ranucci con il suo “Diario di un trapezista” il protagonista del prossimo appuntamento al Teatro dell’Efebo. Domani, sabato 29 agosto alle ore 21:00, il popolare giornalista e conduttore di “Report” illustrerà nel suo spettacolo teatrale autobiografico le difficoltà, le scelte e tanti altri aspetti della sua attività di giornalista, compresi i retroscena e i rischi affrontati nelle situazioni sul campo che portano alla realizzazione delle inchieste. Oltre agli aspetti più intimi e meno conosciuti di sé stesso Ranucci porterà sul palco del Giardino Botanico storie di persone rimaste nell’ombra ma determinanti per la costruzione delle sue inchieste.

Ieri sera, invece, tutto esaurito e straordinario successo per il “Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, con una spettacolare esibizione del Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, che ha reso omaggio al genio musicale del cantautore siciliano con un mix azzeccato tra le composizioni più intime del Battiato poeta e quelle del repertorio pop, con gli eccellenti arrangiamenti per ensemble vocale ed orchestrale. “Un successo annunciato” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “che conferma la bontà delle nostre scelte per questa stagione”.

I prossimi eventi al Teatro dell’Efebo saranno, nell’ordine, Miss Italia Finale Regionale Sicilia (domenica 30 agosto ore 21:00) e l’atteso “Un concerto a sei corde” del chitarrista Francesco Buzzurro, in programma martedì 1 settembre alle ore 21:00.

I biglietti degli eventi in cartellone possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.