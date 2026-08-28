Agrigento

“Diario di un trapezista”, Sigfrido Ranucci al teatro dell’Efebo di Agrigento

Oltre agli aspetti più intimi e meno conosciuti di sé stesso Ranucci porterà sul palco del Giardino Botanico storie di persone rimaste nell'ombra

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Sarà Sigfrido Ranucci con  il suo “Diario di un trapezista” il protagonista del prossimo appuntamento al Teatro dell’Efebo. Domani, sabato 29 agosto alle ore 21:00, il popolare giornalista e conduttore di “Report” illustrerà nel suo spettacolo teatrale autobiografico le difficoltà, le scelte e tanti altri aspetti della sua attività di giornalista, compresi i retroscena e i rischi affrontati nelle situazioni sul campo che portano alla realizzazione delle inchieste. Oltre agli aspetti più intimi e meno conosciuti di sé stesso Ranucci porterà sul palco del Giardino Botanico storie di persone rimaste nell’ombra ma determinanti per la costruzione delle sue inchieste.

    Ieri sera, invece, tutto esaurito e straordinario successo per il “Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, con una spettacolare esibizione del Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, che ha reso omaggio al genio musicale  del cantautore siciliano con un mix azzeccato tra le composizioni più intime del Battiato poeta e quelle del repertorio pop, con gli eccellenti arrangiamenti per ensemble vocale ed orchestrale. “Un successo annunciato” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “che conferma la bontà delle nostre scelte per questa stagione”.

   I prossimi eventi al Teatro dell’Efebo saranno, nell’ordine, Miss Italia Finale Regionale Sicilia (domenica 30 agosto ore 21:00) e l’atteso “Un concerto a sei corde” del chitarrista Francesco Buzzurro, in programma martedì 1 settembre alle ore 21:00.

I biglietti degli eventi in cartellone possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it  o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.       

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Scoperta officina abusiva ad Agrigento, maxi multa al titolare 
Apertura

In fiamme l’auto di un agronomo a Licata, indagini 
Agrigento

L’indagato per il tentato omicidio a San Leone denuncia: “Minacciato in carcere”
Apertura

Ragazza trovata impiccata a casa, fidanzato indagato per omicidio 
Agrigento

Agrigento verso il suo primo Pride: il 29 agosto la parata attraversa la città 
banner italpress istituzionale banner italpress tv