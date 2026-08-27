Canicattì

Canicattì, 47enne evade dai domiciliari e viene denunciata 

Gli agenti hanno sorpreso la donna, sottoposta a misura cautelare per droga, per strada

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

È stata sorpresa fuori la sua abitazione nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. Una 47enne di Canicattì è stata denunciata per evasione e ricollocata nuovamente ai domiciliari. La vicenda scaturisce da un controllo dei poliziotti del locale commissariato. Gli agenti hanno sorpreso la donna, sottoposta a misura cautelare per droga, per strada. 

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