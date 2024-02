Differenziata ad Agrigento, domani non verrà raccolta la plastica

“Domani, venerdì 9 febbraio, a causa della manutenzione programmata della piattaforma del Consorzio COREPLA, non verrà effettuata la raccolta della plastica; pertanto questa sera, 8 febbraio, non si dovrà esporre il mastello di colore giallo. Per restare aggiornati sulla differenziata, vi invito a seguire la pagina Facebook Agrigento Differenzia“. Questa la comunicazione del sindaco di Agrigento Franco Miccichè.