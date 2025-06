Disabili e accessibilità al Museo Griffo, Sciarratta: “stiamo provando ad eliminare ogni barriera”

Prosegue il percorso di rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. Il museo archeologico Pietro Griffo da oggi sarà più accessibile alle persone con disabilità grazie ad un nuovo strumento che permetterà una maggiore fruizioni delle informazioni del museo.

“La Valle dei Templi è ad oggi uno dei beni culturali più accessibili e inclusivi grazie al lavoro fatto in questi anni per fornire a tutti i visitatori la possibilità di fruire, con le proprie capacità, di un bene Unesco patrimonio dell’Umanità. Un investimento importante ma soprattutto un percorso che si arricchisce oggi di questo progetto al museo Griffo, le cui preziose collezioni diventeranno adesso ancora più un patrimonio comune”, ha dichiarato il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta a margine della presentazione del progetto finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi stanziati PNRR Cultura, alla presenza di Bruno Bottini il CEO di BBS società che ha progettato e realizzato gli interventi tecnologici.

L’app Mygriffo sarà collegata a sei pannelli tattili in rilievo dotati di sensori NFC che consentiranno ai visitatori di accedere a contenuti multimediali personalizzati direttamente sul proprio dispositivo mobile, con spiegazioni audio, video LIS e testi semplificati, oltre a questo saranno presenti delle mappe interattive tattili che guideranno i visitatori lungo il percorso museale e archeologico.

“Aver realizzato il progetto di valorizzazione del Museo in modalità design for all con soluzioni digitali innovative anche basate su sistemi di intelligenza artificiale ad un giorno dall’entrata in vigore della direttiva europea sull’accessibilità digitale, dimostra la capacità di visione, la sensibilità e l’innovatività della nostra azienda”, ha commentato il CEO di BBS Bruno Bottini.

All’ingresso della Valle, nei pressi della biglietteria di Giunone, i visitatori troveranno poi un grande totem dotato di un display touch da 55 pollici connesso ad un avatar AI che fornirà informazioni, indicazioni e aggiornamenti in tempo reale: si potranno richiedere informazioni sui percorsi consigliati, scoprire le mostre attive nel museo o verificare le opzioni di biglietteria.