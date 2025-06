Dissalatore Porto Empedocle, convocato il consiglio straordinario e aperto

Si terrà giovedì, 10 luglio, alle ore 10:00 presso l’aula consiliare Lino Amormino del comune di Porto Empedocle, il Consiglio Straordinario e aperto richiesto dal comitato spontaneo di cittadini Mare Nostrum. Il Presidente del Consiglio Alfonso Scimè ha invitato a partecipare il Prefetto di Agrigento, il Commissario Nazionale per l’emergenza Idrica, il Responsabile dell’Autorità di Sistema della Sicilia Occidentale e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

“Ci riteniamo soddisfatti per aver raggiunto questo primo obiettivo e ringraziamo il Presidente del Consiglio per aver accolto la nostra richiesta. Ci aspettiamo molti chiarimenti e vista l’importanza dell’argomento, invitiamo la cittadinanza a prendere consapevolezza di questa ennesima prevaricazione che sta mortificando lo sviluppo economico della città e auspichiamo la presenza di tutti i consiglieri oltre a una grossa partecipazione della cittadinanza malgrado l’orario e il giorno siano scomodi per chi impegnato a lavoro”, dichiara il comitato Mare Nostrum.

Il Consiglio Straordinario nasce da una petizione firmata da 500 cittadini e da alcuni Consiglieri Comunali che contestano il sito del nuovo dissalatore mobile chiedendo tempi, modalità e finanziamenti certi per il completamento della così detta Fase 2 prevista dal progetto del Commissario Straordinario. La Fase 2 prevede il trasferimento a Trapani del Dissalatore mobile di Porto Empedocle e il “revamping”, cioè il riutilizzo, del dissalatore fisso nella zona ex ASI, ad est del porto.