Sciacca, al via nuovi interventi di riqualificazione delle strade urbane

Si avvia la prossima settimana il nuovo programma interventi di riqualificazione delle strade urbane, con la posa di nuovo asfalto. È quanto comunica il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Valeria Gulotta.

Il programma prevede prima la collocazione dei segnali stradali di divieto di sosta, quindi la rimozione del vecchio asfalto e la posa del nuovo.

L’inizio delle attività (collocazione dei segnali) è previsto per il 30 giugno nelle seguenti strade: Via Molinari, Vicolo Baldacchino, Via San Cataldo, Via San Nicolò.

Si proseguirà poi, dal 3 luglio, in altre arterie: Via Catania, Via Agrigento, Via Messina, Via Pascoli, Via Botticelli.

L’assessore Valeria Gulotta evidenzia l’importanza di queste opere per rendere più sicura la viabilità urbana e invita la popolazione a rispettare la cartellonistica stradale per agevolare il lavoro dell’impresa incaricata della manutenzione. Si tratta di strade anche di ridotte dimensioni, all’interno del centro storico, ed è fondamentale la collaborazione dei cittadini, degli automobilisti.