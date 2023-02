Disagio giovanile e aiuti alle famiglie, ad Agrigento la “Tenda dello slancio”

Nel suo 40° anniversario di fondazione, la Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento ha inaugurato la “tenda dello slancio”, che si pone come uno strumento di prevenzione sul disagio giovanile e al contempo come punto di riferimento delle famiglie e dei bambini.

Grazie alla tenacia e alla caparbietà di suor Maria Grazia Pellitteri, fondatrice della comunità, la tenda dopo anni di assenza ritorna ad Agrigento all’interno della villa Bonfiglio di Agrigento.

“Questa inaugurazione costituisce un ritorno importante, dichiara Suor Pellitteri. Questo è un luogo accogliente per tutti, chiunque può venire a trovarci, ma sopratutto confidiamo in tutti quei giovani che oggi si trovano ad affrontare il mondo esterno fatto di tanti lupi, e sono loro che hanno bisogno di un aiuto concreto per apprendere i valori della legalità, del rispetto verso gli altri. Abbiamo lavorato tanto, e sono contenta che sono tante le persone che c’hanno voluto donare qualcosa per accrescere la nostra tenda”.

A tagliare il nastro il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, insieme all’arcivescovo Damiano, al sindaco Miccichè.