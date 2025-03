Disturbi alimentare, gli utenti del Metabolé allestiscono mostra fotografica contro gli stereotipi

“In due minuti” è il titolo una mostra fotografica prodotta e allestita dagli utenti del Centro semiresidenziale “Metabolé” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in occasione del “mese lilla” dedicato tradizionalmente alla sensibilizzazione sui temi dei disturbi del comportamento alimentare. “Due minuti” è anche il tempo necessario, secondo gli ideatori, affinché chiunque possa fermarsi a riflettere sugli stereotipi legati al disturbo e cambiare la prospettiva delle proprie convinzioni. È proprio questo l’intento della mostra fotografica in programma il prossimo martedì 25 marzo, alle ore 15.30, presso il Centro “Metabolé” della Cittadella della Salute di Agrigento insieme all’invito rivolto dagli utenti a tutta la cittadinanza a partecipare, in questo modo, al loro processo di trasformazione e rinascita. Nel corso del pomeriggio sarà anche condotto un dibattito di approfondimento e saranno presentate alcune testimonianze. A margine dell’iniziativa, il Parco archeologico della Valle dei Templi illuminerà di lilla, il colore simbolo del contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, gli ulivi secolari in prossimità del tempio di Giunone.