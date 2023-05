Donata all’Arcidiocesi di Agrigento reliquia ex sanguine di Giovanni Paolo II

In occasione del XXX anniversario della visita di san Giovanni Paolo II ad Agrigento è stata donata all’Arcidiocesi dal cardinale Stanislao Dziwisz una reliquia ex sanguine del Papa polacco (la garza, con le tracce ematiche di Karol Wojtyla).

La teca, incastonata in una icona, è stata consegnata, all’arcivescovo mons. Alessandro Damiano stamani prima della Celebrazione Eucaristica in Cattedrale (andata in onda su Raiuno) e sarà custodita nel Palazzo Arcivescovile.

Il sindaco Francesco Miccichè, dal canto suo, ha consegnato l’icona donata dalla fondazione Teatro Valle dei Templi. Autore dell’icona è un artista ucraino, Roman Vasylyk, professore di arte sacra, che ha conosciuto personalmente San Giovanni Paolo II. Commenta l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano: “Questa reliquia rende presente Giovanni Paolo II nella nostra terra, da oggi abbiamo il suo sangue ma anche quello di cui è intrisa la camicia del beato Rosario Angelo Livatino e dal sangue viene la vita”.