Due anziani scippati in via Manzoni, portati via cellulari e 80 euro 

Due scippi in poco meno di un’ora compiuti, probabilmente, dallo stesso balordo. È successo in pieno pomeriggio in via Manzoni, centralissima e trafficata arteria di Agrigento.

Un pensionato di sessantanove anni è stato aggredito alle spalle, fatto cadere a terra e derubato di appena 30 euro e del cellulare. Poco dopo, nei pressi della stessa zona, una settantottenne è stata strattonata dal malvivente che le ha portato via la borsa. All’interno dell’accessorio c’erano 50 euro e il cellulare.

La donna, spavento a parte, non ha riportato ferite. Il pensionato, invece, è stato trasportato in ospedale e gli è stato diagnosticata una prognosi di cinque giorni per dei traumi sparsi. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore dei due scippi.