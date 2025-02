È morto Aurelio Patti, figura di spicco della cultura agrigentina 

Agrigento in lutto per la perdita di uno dei più importanti esponenti del mondo della cultura. Nelle scorse ore è deceduto il professore Aurelio Patti, figura di spicco della tradizione siciliana. Patti, fondatore del gruppo Valle dei Templi, ha lasciato un’impronta indelebile come musicista. La sua saggezza, eleganza e straordinario impegno hanno arricchito non solo la scena culturale locale, ma anche quella internazionale.

Con il suo talento nel suonare il friscalettu e nella promozione della musica popolare, ha portato la gioia e l’anima della Sicilia nei festival di tutto il mondo, ispirando generazioni di appassionati e cultori della tradizione siciliana. Aurelio Patti non è stato solo un maestro nella musica, ma anche un autentico regista nella sua organizzazione, contribuendo a diffondere l’autenticità della nostra cultura con idee innovative che ne hanno innalzato il valore. Il suo impegno per la conservazione della musica folkloristica e il suo amore per le tradizioni siciliane rimarranno per sempre un’eredità preziosa e indelebile.