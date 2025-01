E’ morto Enzo Alessi: mondo della cultura a lutto

E’ morto stasera in ospedale, al San Giovanni di Dio di Agrigento dove era ricoverato da parecchi giorni Enzo Alessi notissima figura del mondo culturale agrigentino che ha dedicato la sua intera vita al teatro, alla poesia, alla scrittura, al giornalismo. L’attore e regista aveva 80 anni compiuti nello scorso dicembre.

Grande promotore di cultura ha conosciuto momenti di esaltante celebrità partecipando a numerosi sceneggiati televisivi di grande richiamo e, per il cinema ha dato il meglio nel film dei fratelli Taviani “Kaos”. E’ stato fondatore di compagnie teatrali di grande prestigio come “L’officina” e il Gruppo Teatro Empedocle. E’ stato anche amico e collaboratore di Andrea Camilleri. Ideatore e promotore di numerosi premi letterari – per tutti sxi ricoprda il Premio Alessio Di Giovanni, Enzo Alessi è stato anche pregevole giornalista collaborando con le maggiori testate siciliane e da ultimo, fino a poco tempo fa, è stato collaboratore apprezzato di Grandangolo – il giornale di Agrigento.

Numerose le reazioni del mondo culturale appena si è diffusa la notizia della sua morte. Attestati di cordoglio e dolore sono arrivati a decine.

In serata, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro ha voluto ricordarlo così: “H trasformato la nostra biblioteca in un faro di conoscenza e cultura per la comunità. Grazie a lui, sono state innumerevoli le iniziative e i progetti che hanno arricchito il nostro paese. Ci lascia un’eredità importante che continuerà a vivere attraverso il lavoro della nostra biblioteca”.

Questo il pensiero del regista e operatore culturale Mario Gaziano: “La scomparsa di Enzo Alessi priva il territorio Agrigentino e siciliano di uno dei veri grandi protagonisti della vita culturale. Giornalista scrittore e regista teatrale lascia un segno profondo con tutto il suo spirito creativo e propositivo. Sul finire degli anni 70 lo portai al Piccolo teatro pirandelliano da dove iniziò una lunga apprezzatissima esperienza di cultura teatrale. Onore a lui da tutta la grande comunità teatrale agrigentina”.