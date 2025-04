Elezioni sanità ad Agrigento, grande affermazione del Nursind

Grande affermazione per il Nursind Agrigento alle elezioni sindacali nella sanità provinciale. Il sindacato si è affermato come prima forza per consensi ricevuti, oltre 800, riuscendo ad eleggere 12 rappresentanti. Hanno ottenuto un seggio Paolo Consiglio, Davide Pinelli, Lillo Brancato, Gaetano Sciascia, Stefano Soldano, Enea Bonsangue, Lorenzo Sanzone, Lucia Farruggia, Raffaella Gugliotta, Calogero Vella, Antonio Gallo e Giuseppe Bentivegna. Il segretario territoriale Salvatore Terrana plaude al grande risultato ottenuto: “Ringraziamo tutti i dipendenti che ci hanno dato fiducia. Adesso ci aspetta la sfida più difficile, quella di metterci al lavoro e ricambiare con responsabilità la fiducia ottenuta, per migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi e far rispettare i diritti. Tra le priorità da affrontare abbiamo sicuramente quella relativa al potenziamento del personale in vista dell’estate”.