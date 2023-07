Enti Locali, formazione promossa dalla Prefettura di Agrigento 

In data odierna, si è tenuta presso l’Aula “Giglia” del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento un incontro di formazione dedicato al “PNRR opportunità, criticità e prospettive”, tenuto dall’esperto in tema di Enti locali, dottor Santo Fabiano.

L’incontro di oggi conclude un percorso di formazione, fortemente voluto dal Prefetto Filippo Romano, avviato il 20 luglio scorso con il convegno dal titolo “Le fattispecie sanzionatorie, con particolare riferimento ai controlli interni e all’attività consultiva” in cui è intervenuto come relatore il Consigliere della Corte dei Conti, dott. Salvatore Vella ed a cui ha fatto seguito, in data 25 luglio scorso, l’incontro su “Bandi e finanziamenti per rigenerazione borghi storici” tenuto dall’On. Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli che ha condiviso la propria esperienza amministrativa condividendone i contenuti e le buone pratiche con gli amministratoti locale e i segretari comunali che hanno preso parte all’incontro.

Questa serie di incontri particolarmente apprezzata dai partecipanti è stata ideata dal Prefetto Romano in favore degli amministratori locali, dei segretari comunali e dei dirigenti degli enti locali, al fine di innescare tavoli di confronto e incrementare il livello di collaborazione istituzionale.

La Prefettura riprenderà, dopo la pausa estiva, gli incontri formativi che saranno dedicati a temi di cruciale interesse per le amministrazioni pubbliche.