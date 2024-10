Erasmus day 2024, al Politi di Agrigento il seminario “Make Politi Shine” (foto)

Si è svolto questo pomeriggio presso l’Aula Magna del Liceo Raffaello Politi di Agrigento il seminario di formazione “Make Politi Shine” in occasione degli Erasmus day 2024 e per disseminare gli esiti del Progetto Erasmus+ KA122-SCH-000123922 “Contesti inclusivi ed innovativi per tutti e per ciascuno” giunto alla sua conclusione con la mobilità dei docenti a Kiel e la cui referente è la prof. Claudia Severino. Gli Erasmusdays sono un momento importante per condividere una esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il programma, confrontarsi con altre esperienze e magari per aprire nuovi orizzonti.

Dopo il momento di registrazione dei docenti partecipanti e il benvenuto del Dirigente Prof.ssa Santa Ferrantelli, hanno relazionato il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, la Dott.ssa Caterina Runfola, Ambasciatrice EDA, in collegamento Meet, i docenti e gli studenti delle mobilità che in occasione della manifestazione hanno allestito degli stand illustrativi, in un dialogo moderato dalla prof.ssa Angela Rancatore.

La manifestazione è stata arricchita da contributi musicali e artistici.