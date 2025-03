Estetiste e parrucchiere per le pazienti del reparto di oncologia di Agrigento

Migliorare il proprio aspetto aiuta a vivere meglio la malattia. Questo è il motto dell’iniziativa nata dalla collaborazione fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e le onlus “Amico” e “Solide Ali”. La bellezza non è certo la prima cosa di cui ci si preoccupa quando si riceve una diagnosi oncologica, ma nei mesi a seguire è una componente rilevante per il benessere dei malati.

Ed ecco che oggi nel reparto di oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti delle donne, parrucchiere, estetiste, e massaggiatrici si sono prese cura delle donne in terapia, offrendo supporto e vicinanza nel difficile momento della caduta dei capelli, o delle modifica delle sopracciglia, la fragilità di unghie e pelle. Un trucco e una acconciatura dunque per sentirsi belle anche durante una sfida importante come quella al tumore.

“Un momento per prendersi cura, anche in terapia, e nei momenti difficili. E’chiaro che la donna si vede diversa, ma grazie alle associazioni, e grazie all’intervento di parrucchiere ed estetiste, oggi abbiamo voluto dare una spinta a vedersi belle nonostante la malattia, a dare consigli da adottare a casa, perchè è fondamentale unire la bellezza con il benessere”; ha dichiarato il primario del reparto Antonino Savarino.

Ad impreziosire anche la giornata un momento musicale, e omaggi floreali per tutti gli utenti del reparto.

“Ringrazio vivamente i volontari delle onlus “Amico” e “Solide Ali” – ha commentato il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – per il prezioso impegno in favore dei pazienti e per gli sforzi compiuti insieme lungo il percorso di umanizzazione delle cure”.