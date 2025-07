Seminudo e in escandescenza crea il panico in via Manzoni, intervento di sanitari e forze dell’ordine 

Momenti di panico quest’oggi in via Manzoni, nel centro di Agrigento. Un uomo, in evidente stato confusionale, seminudo e in escandescenza, avrebbe aggredito una donna che stava per entrare nella propria abitazione. Poco dopo, invece, lo stesso avrebbe tentato di aggredire alcuni passanti che si trovavano nei pressi di un supermercato.

La scena è stata immortalata dai numerosi residenti della zona che hanno anche chiamato forze dell’ordine e soccorsi. Le immagini, in breve tempo, hanno fatto il giro dei social. Sul posto sono poi intervenute i sanitari e gli agenti che hanno soccorso e riportato alla calma l’uomo. Non si conoscono i motivi del gesto.