Ex Province: Agrigento, Cdx spaccato e nessun candidato Csx

Centrodestra diviso e nessun candidato nella coalizione “rivale” del centrosinistra. Giochi fatti ad Agrigento in vista delle elezioni di secondo livello per il Libero consorzio di Agrigento in programma il 27 aprile. I candidati sono l’attuale sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino (sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Dc e Lega, e l’apporto anche di Udc e Noi moderati) e quello di Aragona Giuseppe Pendolino, candidato con il supporto di tre liste (Mpa, Forza Italia e Partito democratico e Movimento 5 stelle).

L’elezione sarà un importante banco di prova anche per il Centrodestra, che giunge diviso – nonostante gli appelli – al voto, con gli Autonomisti che hanno sfoderato un’inedita alleanza con il Pd, che pure appunto ha creato una lista con il Movimento 5 stelle rimanendo però a sostegno di un sindaco sicuramente non di sinistra.

Il tentativo di creare una terza candidatura nel centrosinistra c’è stato, ma di fronte a una inevitabile sconfitta, non è stato trovato nessuno disposto a immolarsi.