Fallisce il furto in un Compro oro, l’allarme scatta e i ladri scappano a mani vuote 

Tentato furto in un Compro Oro in via Manzoni, nel centro di Agrigento. Almeno due malviventi si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale dopo aver scassinato la porta di ingresso. Per fortuna è scattato l’allarme che ha messo in fuga i ladri ancora prima che potessero rubare qualcosa.

In pochi minuti è scattata la segnalazione al numero unico di emergenza e sono intervenuti i carabinieri. Il proprietario del Compro Oro, un quarantenne, ha presentato denuncia. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono in zona.