Fermati in via Imera con 14 chili di hashish, arrestati meccanico e disoccupato

In casa del meccanico sono stati trovati altri 300 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, cannabis, soldi e una pistola a salve

Blitz antidroga nella Città dei templi. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti Calogero Conti, 38 anni, meccanico residente a Grotte, e Radouane Lekhal, 37 anni, disoccupato residente in provincia di Napoli.

I due uomini sono stati fermati a bordo di un’auto in via Imera, nel centro cittadino. Il loro atteggiamento ha subito destato sospetti ai carabinieri che hanno proceduto ad una perquisizione veicolare trovando 14 panetti di hashish dal peso complessivo di 14 chilogrammi.

L’accertamento si è poi esteso all’abitazione del meccanico agrigentino. In casa del trentottenne sono stati rinvenuti altri 300 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, 45 grammi di cannabis e 4mila euro in contanti. Trovate anche quattro munizioni detenute illegalmente e una pistola a salve priva di tappo rosso. Dopo le formalità di rito gli indagati sono stati trasferiti nel carcere di Agrigento. 

